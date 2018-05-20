Сараево, 20 мая, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Власти Турции выступают за увеличение числа членов Совета Безопасности ООН. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии вручения ему диплома и мантии почетного доктора Международного университета Сараево.

Neptuul Зал заседаний Совета Безопасности ООН

«Мир не должен зависеть от милости 5 членов СБ ООН» , — заявил Эрдоган.

Президент Турции также добавил, что Египет, Израиль и США неуважительно относятся к правам человека.

«Египет, Израиль и США всегда заявляли об уважении к Декларации прав человека, призывали следовать духу и букве этого документа, — сказал президент Турции. — Не верьте этому».

Как передавало ИА REGNUM, 16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ООН в связи с событиями в секторе Газа, где за несколько дней жертвами столкновений палестинцев с израильскими военными стали более 60 человек.

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