Киев, 21 мая, 2018, 01:19 — ИА Регнум. Украинская автокефалия, с помощью которой ее поборники собираются преодолеть церковный раскол в стране, вызвала раскол в обществе уже сейчас. Пока одна часть граждан ратует за автокефалию, вторая обращается к Константинопольскому патриарху совсем с другой просьбой. Как это и другие события составляют религиозную жизнь Украины сейчас, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Депутаты украинского парламента от «Оппозиционного блока» обратились к патриарху Варфоломею с письмом, в котором выражают возмущением попыткой властей, и в частности президента, «в очередной раз вмешаться в дела церкви, узурпировать право церкви и православной общины на решение своей судьбы».

При этом управляющий делами канонической УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в интервью изданию «Православная жизнь» пояснил, что значение константинопольского патриарха в этом вопросе преувеличено. Невозможно получить автокефалию, просто убедив в этом Варфоломея, потому что Православная Церковь едина, «а значит, все наиболее важные вопросы, в том числе и предоставление статуса автокефалии, решаются всеми Поместными Церквами совместно». В сущности, для реализации своей затеи автокефалисты должны не убеждать Варфоломея, а разлагать единство канонической церкви и захватывать ее.

Впрочем, «захват» раскольниками из «киевского патриархата» понимает буквально, недавно их лидер Филарет имел беседу с руководством «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на тему сотрудничества в деле «способствования переходам общин Украинской православной церкви в состав Киевского патриархата». Документ о сотрудничестве между этими двумя сторонами был подписан еще в 2017-м.

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