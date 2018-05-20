Екатеринбург, 20 мая, 2018, 21:07 — ИА Регнум. В Свердловской области устраняют последствия шквалистого ветра, сила которого достигала 27 метров в секунду. А жители региона активно делятся в соцсетях фотографиями и собственными историями.

66.mchs.gov.ru Последствия урагана

Одна из жительниц Екатеринбурга на своей странице в Facebook рассказала, что ураганный ветер и ливень застал её на трамвайной остановке в микрорайоне ЖБИ.

«Было страшно и безысходно. Только я не в зоне боевых действий, а в центре мегаполиса, претендующего на рейтинговые статусы комфорта для жителей среди городов России», — написала женщина.

По её словам, с находившегося рядом мини-рынка ураганный ветер нёс куски древесно-стружечной плиты (ДСП), кровли, фанеры. Кусок жести задел молодую женщину, которая прикрывала собой, насколько это было возможно, маленькую девочку. Женщине поранило руку. А девочка закричала, когда увидела кровь.

Ещё один пользователь Facebook сообщил, что после урагана в Сысертском районе пришлось вручную расчищать дорогу от упавших деревьев. «Счастье, что не убило», написал свердловчанин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стихия затронула порядка 20 муниципалитетов Свердловской области. Напомним, в Нижнем Тагиле сорвало часть кровли со здания местного театра драмы. Также здания пострадали и в некоторых других городах. А на участке железной дороги «Екатеринбург — Пермь» встали поезда. Причиной этого стал обрыв контактной сети. К вечеру аварию устранили и поезда снова пошли.

Из-за ураганного ветра местами деревья и рекламные щиты рухнули на линии электропередачи. Также повалены опоры ЛЭП. Результат — 144 населённых пункта остались без электричества. В них проживают порядка 40 тыс. человек.