Рим, 20 мая, 2018, 20:58 — ИА Регнум. 20 мая на стадионе «Джузеппе Меаца» был разыгран матч заключительного 38-го тура Серии А 2017/18 между командами «Милан» и «Фиорентина». Матч завершился волевой победой «россонери» со счетом 5:1.

mmmchoco Джакомо Бонавентура

На 20-й минуте аргентинский форвард Джованни Симеоне открыл счет, после великолепной разрезающей передачи Федерико Кьезы реализовав выход 1 на 1 с голкипером «Милана» — 0:1. Через 3 минуты диспетчер национальной сборной Турции Хакан Чалханоглу сравнял счет потрясающим ударом со штрафного — 1:1. В конце тайма Патрик Кутроне забил 17-й индивидуальный гол в сезоне — 2:1. В роли ассистента выступил Чалханоглу. В начале второго тайма хорватский таранный форвард Никола Калинич удвоил преимущество в счете — 3:1. Через 10 минут Кутроне оформил дубль — 4:1. На 76-й минуте Джакомо Бонавентура установил окончательный счет в матче — 5:1.

Статистика матча («Милан"/"Фиорентина»)

Удары 14/7

Удары в створ 9/3

Владение 53%/47%

Фолы 9/7

«Милан» завершил сезон на 6-й позиции, дающей право участвовать в ЛигеЕвропы 2018/19. «Фиорентина» — 8-е место и 57 очков.

Составы на матч:

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Бонуччи, Родригес, Бонавентура, Чалханоглу, Кутроне, Локателли, Кесси, Калинич.

«Фиорентина»: Спортьелло, Бираги, Миленкович, Песселья, Уго, Сапонара, Дабо, Кристофоро, Бенасси, Симеоне, Кьеза.

Главный арбитр матча: Микаэль Фаббри.

Предупреждения: Песселья — 22, Кесси — 26, Чалханоглу — 34.

Голы: Симеоне 20 — 0:1, Чалханоглу 23 — 1:1, Кутроне 42 — 2:1, Калинич 49 — 3:1, Кутроне 59 — 4:1, Бонавентура 76 — 5:1.