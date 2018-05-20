Киев, 21 мая, 2018, 02:18 — ИА Регнум. Стремление украинских адептов майдана превратить Украинскую православную церковь в автокефалию, независимую от Русской православной церкви, частью которой она исторически является, наталкивается на непонимание самими инициаторами этого процесса ни того, что такое Церковь, ни смысла автокефалии. О том, как усилия «отделенцев» только дискредитируют их идею, рассказывает автор ИА REGNUM Яков Рудь.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Обращение украинского президента Петра Порошенко к патриарху Константинопольскому за статусом автокефальности, поддержанное раскольниками из самопровозглашенного «Киевского патриархата», предполагает не исцеление раскола, а нагнетание его, требуя, по сути, разгрома канонической православной церкви. Причина, по которой это должно произойти, по мнению украинских раскольников, — «излишний национализм» РПЦ. Вот уж действительно, кто бы обвинял. Проговорившись и приписав собственную болезнь многонациональной и не страдающей от этого России, украинизаторы сделали еще один шаг к самодискредитации.

Действительно, мало того, что процесс насильственной украинизации по самым архаичным образцам выглядит дикостью в глазах большинства украинцев, он еще и демонстрирует всему миру отсталость на пару-тройку веков. В Европе, куда Украина на словах так стремится, восторжествовала идея гражданского национального государства, но по задумке нынешних майданщиков Украина должна стать этнонациональной, включая церковь? Вряд ли такое «новое слово» в христианском вероучении будет оценено по достоинству традиционными православными церквями.

Читайте статью Церковь на Украине: от автокефалии — к единению православных с униатами?

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