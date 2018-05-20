Екатеринбург, 20 мая, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Свердловская область 20 мая пережила две волны стихии. На регион обрушились шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду и гроза. Местами выпал град, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России по Свердловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Под удары стихии попали порядка 20 муниципалитетов. Среди них Екатеринбург, Первоуральск, Ревда, Нижний Тагил, Арамиль, Сухой Лог, Сысерть и другие. Повалены деревья, рекламные щиты, разбиты машины. Часть кровли сорвало со зданий драмтеатра в Нижнем Тагиле, дворца культуры в Сысертском городском округе, торгового центра в Арамиле и школы в Сухом Логу. Список далеко не полный.

Кроме того, днём энергетики сообщали о порядка 30 тыс. человек, которые остались без электричества. Сейчас приближается к 40 тысячам. В «МРСК Урала» подчёркивают, что погода на Урале не стабилизируется, а технологические нарушения продолжаются. К вечеру было обесточено уже 144 населённых пункта. Над восстановлением электроподачи работают 115 бригад, также задействована 131 единица специальной техники.

Восстановительные работы идут во взаимодействии с МЧС и с областным министерством энергетики и ЖКХ. Также на местах работают комиссии, которые выясняют размеры ущерба, причинённого ураганным ветром.

О пострадавших не сообщается. В соцсетях граждане сообщают об инциденте возле трамвайной остановки на территории Екатеринбурга. Там кусок жести упал возле молодой женщины, которая прикрывала собой маленькую девочку. Краем жести женщине поранило руку.