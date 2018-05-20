Ленинградская область, 20 мая, 2018, 20:28 — ИА Регнум. По факту аварии спортивно-пилотажного самолета Су-29 в Ломоносовском районе Ленинградской области проводится проверка. Об этом сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

47.mchs.gov.ru Место происшествия

«Северо-Западной транспортной прокуратурой … организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, — говорится в сообщении. — На место происшествия выехал Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Александр Ганихин».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая 2018 г. в Ленинградской области совершил жесткую посадку учебно-спортивный самолет Су-29. В результате инцидента погиб один человек (пилот).

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