Астана, 20 мая, 2018, 20:15 — ИА Регнум. В Мангистауской области Казахстана на нефтяном месторождении произошел пожар. Об этом, как передает Sputnik Казахстан, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям (ЧС) МВД страны.

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По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще трое пострадали. ЧП произошло в субботу, 19 мая, на месторождении «Комсомольское» ТОО «Коммунай».

"При капитальном ремонте скважины произошло загорание дренажной емкости на площади 40 квадратных метров», — передает вещатель.

В ликвидации пожара участвовали 8 сотрудников негосударственной противопожарной службы и 2 единицы техники.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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