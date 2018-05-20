Ярославль, 20 мая, 2018, 20:24 — ИА Регнум. В Ярославле состоялся третий митинг против ввоза мусора из Москвы и Московской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По предварительным оценкам, он собрал около 500 участников.

Зайцы против чайки

К 17 часам на площади Труда стали собираться сотни ярославцев, многие приходили целыми семьями, приносили плакаты с антимусорными лозунгами: «Зайцы против Чайки»!, «Против московского мусора!», «Не позволим нас травить!» и так далее. Организаторы мероприятия — Ярославский комитет народной обороны — отметили, что мероприятие, которое проходит сегодня — не митинг, а сбор общественности по вопросу ввоза в регион отходов из Москвы.

«Это наше право — выходить на митинги мирно и без оружия. Состоялось уже два митинга, один — у Знаменской башни, второй 29 апреля — в Дзержинском районе. Ни один из пунктов принятой резолюции властями не исполнен. Руководство области не хочет нас слышать. 24 апреля почти 10 тысяч подписей и детские рисунки были переданы в приемную губернатора. Мы не получили никакой реакции. Власти замалчивают, «сливают» эту проблему. Наша главная задача — отбиться от московского мусора!», — сказалвыступавший Александр Смирнов.

Собравшиеся поддержали его аплодисментами и выкриками «Позор!», «В отставку!» и «Долой варягов». Надо отметить, что на мероприятии проходил сбор подписей за отставку действующего губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

Решаем вместе?

Зайцы против чайки

Ярославцы против мусора из Москвы

Пред собравшимися также выступили представитель активной общественности Елена Богданова и председатель регионального отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов.

Елена Богданова зачитала ответ, который она получила из Управления Росприроднадзора по Ярославской области. В нем сказано, что по результатам мониторинга состояния окружающей среды на территории полигона «Скоково» принято решение «о неподтверждении исключения негативного влияния на окружающую среду объектов размещения отходов». «Состояние атмосферного воздуха в районе полигона за 2017 год по сравнению с данными 2015−2016 годов ухудшилось по показателям загрязняющих веществ — метану, аммиаку, четреххлористому углероду. Ухудшилось состояние грунтовых вод. Содержание загрязняющих веществ в почве за 2017 год по сравнению со значениями прошлого года выше по меди, свинцу и нитрит-иону», — сказано в ответе.

Лидер ярославских коммунистов тоже был на митинге, но не выступал

Еще один популярный плакат

Собралось около 500 человек

Олег Виноградов озвучил ответ, который он получил из регионального правительства по теме ввоза в регион московского мусора:

«У меня был разговор с московскими варягами в белом доме. Они говорят — а в чем проблема? Кто-то уже отравился, кто-то умер? Так мы что, будем ждать, пока это случится? Месяц назад, 18 апреля на таком же митинге мы создали комитет народной обороны Ярославля. От имени этого комитета мы передали запрос губернатору. Нам ответил директор департамента Пеньков. Он пишет, что строительство нового полигона — не нужно, у нас хороший полигон «Скоково», мусороперерабатывающего завода нам тоже не нужно, у нас все прекрасно. Дальше, оказывается, московский мусор относится к малоопасным и практически неопасным Так что радуйтесь, дорогие ярославцы, к нам везут экологически чистый мусор из Москвы!», — сказал он.

И вновь раздались дружное скандирование «Позор!» и «В отставку!».Олег Виноградов добавил, что по федеральному закону не запрещено возить мусор из Москвы в Ярославль. но у ярославцев есть конституционное право на здоровую окружающую среду, и оно нарушается:

«Потому что мусорная свалка в Скоково — это не полигон, это мусорная свалка, там нарушены все требования ГОСТА, которые предусматривают гидроизоляцию, очистные сооружения, систему сбора и очистки мусорного фильтрата, а у нас ручей, по которому весь токсичный фильтрат течет в реку Нору и в Волгу выше водозабора! Все мы травимся эти фильтратом. И нам говорят, что свалка нормальная и ничего не нужно!».

Олег Виноградов привел цифры, что Ярославль в год производит 140 тыс. тонн мусора.

«А нам добавляют 200 тыс тонн московского! И говорят, что это ничего. Нас обманывают, в этом письме Пеньков пишет, что свалка заполнена всего на 46% и можно 20 лет возить туда мусор. Но я взял справку за 2011 год, и уже тогда она была заполнена на 86%. Они просто территорию свалки увеличили, и стали валить мусор рядом, сразу стало места больше», — сказал он.

В итоге собравшиеся приняли резолюцию: правительству Ярославской области прекратить ввоз московского мусора, руководству Москвы и Московской области принять чрезвычайные меры к повсеместному внедрению раздельного сбора отходов созданию станций досортировки и прессования неперерабатываемых отходов. Руководству Ярославской области — принять меры для скорейшего приведения полигонов к нормативному состоянию. Все это — до 3 июня.