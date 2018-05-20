Калининград, 20 мая, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Архитектурная доминанта Калининграда Дом Советов является «исторической красотой», которую необходимо открыть для людей, как можно скорее. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал голландский урбанист Вини Маас, участвовавший в Калининграде в общероссийском форуме «Среда для жизни: всё о жилье».

Андрей Выползов ИА REGNUM Дом Советов в Калининграде вырос из руин замка Кёнигсберг

Говоря о будущем Дома Советов, который не раз предлагали снести, Маас подчеркнул, что «нужно научиться жить со своей историей».

«Это то, что мы делаем с памятниками эпохи Чаушеску в Румынии, и то, что мы покажем на скорой выставке в Петербурге, а именно, что можно сделать со старыми зданиями и старыми материалами. Вы открываете новые исторические слои и грани таких мест, новые направления из дихотомии «старое-новое», выходите на новое пространство», — сказал голландский архитектор.

Вини Маас привел еще один пример работы с подобными зданиями — в Албании.

«В центре Тирана есть большая пирамида, которая была символом коммунистической Албании. Всего лишь два дня назад вместе с премьер-министром мы решили, что делать с ней. Она будет открыта для широкого доступа и люди смогут там делать всё, что они хотят. У этой пирамиды есть ступени и платформы, поэтому она станет обитаемым памятником. Может быть, это и есть ответ на вопрос, что делать с такой исторической красотой», — предложил урбанист.

Говоря в целом о Калининграде, европейский авангардист сказал, что «заинтригован Калининградом и всеми изменениями, произошедшими в его истории».

ИА REGNUM дополняет, в прошлом году губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ни о каком восстановлении замка «Кёнигсберг», на месте котрого возведен Дом Советов, не может быть и речи, и что главная задача — ввести в эксплуатацию Дом Советов, построенный вместо взорванного в 60-е годы орденского замка.

Строительство 28-этажного здания Дома Советов с началом Перестройки было заморожено (затраты составили 85% сметной стоимости), а затем разграблено.

Напомним, форум «Среда для жизни…», организованный Минстроем России и «Дом.РФ», прошел накануне в Калининграде. Мероприятие собрало аудиторию из более чем 700 архитекторов, девелоперов, экономистов, а также экспертов по городскому планированию.