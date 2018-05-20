СМИ: Британия не отказывала Абрамовичу в получении визы
Лондон, 20 мая, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Власти Великобритании не отказывали в выдаче визы российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, который является владельцем лондонского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает ВВС со ссылкой на свои источники.
По их словам, виза предпринимателя закончилась в конце апреля текущего года, а новую он до сих пор не получил из-за задержки.
Британская телерадиокомпания напоминает, что личный самолет Абрамовича последний раз вылетал из Великобритании 1 апреля и с тех пор не возвращался в страну.
Ранее издание Le Matin Dimanche сообщило, что бизнесмен Роман Абрамович в 2016 году якобы подал прошение о предоставлении вида на жительство в кантоне Вале в Швейцарии.
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