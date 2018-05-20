Лондон, 20 мая, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Власти Великобритании не отказывали в выдаче визы российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, который является владельцем лондонского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает ВВС со ссылкой на свои источники.

Marina Lystseva Роман Абрамович

По их словам, виза предпринимателя закончилась в конце апреля текущего года, а новую он до сих пор не получил из-за задержки.

Британская телерадиокомпания напоминает, что личный самолет Абрамовича последний раз вылетал из Великобритании 1 апреля и с тех пор не возвращался в страну.

Ранее издание Le Matin Dimanche сообщило, что бизнесмен Роман Абрамович в 2016 году якобы подал прошение о предоставлении вида на жительство в кантоне Вале в Швейцарии.

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