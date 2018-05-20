Екатеринбург, 20 мая, 2018, 19:24 — ИА Регнум. В Свердловской области устраняют последствия шквалистого ветра, сила которого достигала 27 метров в секунду. 30 тыс. человек остались без электричества, с жилых и не только домов сорвало крыши, также оказались повалены деревья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Железная дорога

Стихия затронула и Пермь. Там в одном из районов города дерево рухнуло на стоявшие машины. Фотографии опубликованы в социальных сетях.

Кроме того, в Свердловской области на железнодорожной ветке «Пермь — Екатеринбург» оказалось парализовано движение железнодорожного транспорта, пишет «Наша газета». Причиной стал обрыв контактной сети. Впрочем, через несколько часов линию починили и движение возобновилось.