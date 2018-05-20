Киев, 20 мая, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Почти 1,5 тыс. памятников Ленину снесено в рамках «декоммунизации» на Украине. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, слова которого обнародовала его пресс-служба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация

«Одних только памятников Ленину демонтировали почти 1,5 тысячи», — сказал Порошенко.

Президент Украины также напомнил, что за последние годы в стране были переименованы почти 1 тыс. населенных пунктов и более 50 тыс. площадей и улиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный переворот в Киеве, в результате которого к власти пришли националисты, произошел в 2014 году. Так, в стране началась программа так называемой «декоммунизации», которая призвана уничтожить любую память об СССР, включая победу в Великой Отечественной войне.

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