Калининград, 20 мая, 2018, 19:02 — ИА Регнум. В Калининграде рабочие оставили у обочины дороги две мины времен войны. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает интернет-сообщество автомобилистов Калининграда.

Vk.com/avt39 Фото с места происшествия

«На ул. Броненосной в Калининграде рабочие оставили после себя вот такой сюрприз. Там же дети ходят, играют», — цитируют в паблике автора фотографий, который и вызвал полицию.

Сообщается, что патрульная машина дежурила у боеприпаса всю ночь, пока не вывезли снаряды.

Корреспондент ИА REGNUM напоминает, что менее месяца назад в российском эксклаве от подобного бесхозного боеприпаса подорвался и погиб 11-летний мальчик. Трагедия произошла у пос. Корнево Багратионовского района.

По подсчётам специалистов, суммарное число всех неразорвавшихся боеприпасов в Калининградской области до сих пор превышает 1 млн штук.

Дело в том, что Восточно-Прусская наступательная операция 1945 года по расходу боеприпасов не имела себе равных среди всех операций в истории войн. Если при взятии Берлина Красная армия использовала 11 635 вагонов со взрывчаткой, то при взятии Кёнигсберга и Восточной Пруссии — 15 тысяч 38 вагонов.