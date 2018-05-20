Ленинградская область, 20 мая, 2018, 18:59 — ИА Регнум. В Ленинградской области совершил жесткую посадку учебно-спортивный самолет Су-29. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Су-29

ЧП произошло в воскресенье, 20 мая, в районе населенного пункта Ломаха в Ломоносовском районе.

«При жесткой посадке … погиб один человек», — сказал источник.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

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