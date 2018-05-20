* ИГ — запрещённая в России организация

Грозный, 20 мая, 2018, 18:43 — ИА Регнум. Ответственность за нападение на прихожан в православной церкви Архангела Михаила в Грозном взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, отслеживающая информацию о деятельности террористов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (запрещенная в России организация)

Как передавало ИА REGNUM, 19 мая 2018 г. в столице Чечни четверо членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) совершили нападение на прихожан церкви Архангела Михаила.

По последним данным, в результате инцидента погибли 3 человека (двое полицейских и один прихожанин), еще двое пострадали.

Силовики в ходе спецоперации ликвидировали нападавших.

Читайте также: Евкуров назвал нападение боевиков в Грозном «подлым»

А также: Кадыров: Личности боевиков, напавших на храм в Грозном, установлены