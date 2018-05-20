Симферополь, 20 мая, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Крымский мост, автомобильное движение по которому было открыто 16 мая, простоит не менее 100 лет. Об этом сообщил председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг в программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Mintrans.ru Крымский мост

«100 лет простоит (Крымский мост) — это минимальная цифра, мы гарантируем, — сказал Ротенберг. — Все сделано надежно, прочно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2018 года по автомобильной части Крымского моста было открыто движение, грузовики поедут по мосту 1 октября 2018 года.

Крымский мост, протяженность которого составляет 19 км, соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край).

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