Вашингтон, 20 мая, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Компания Tesla разработала полноприводную версию Model 3 с двумя двигателями. Об этом написал глава американской компании Илон Маск на странице в соцсети Twitter.

Carlquinn Tesla Model 3

«Полноприводная Tesla Model 3 с двумя моторами разгоняется до 60 миль в час (почти 96 км/ч) за 3,5 секунды, — написал Маск. — Максимальная скорость — 155 миль в час (250 км/ч)».

Напомним, ранее глава Tesla Илон Маск заявил, что в 2018 году компания сократит капитальные расходы до $3 млн. По его словам, сейчас производитель электрокаров вынужден тратить средства на удовлетворение «краткосрочных потребностей».

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