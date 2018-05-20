Казань, 20 мая, 2018, 16:32 — ИА Регнум. По факту гибели двух спортсменов-парашютистов в Мензелинском районе Татарии проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Pexels Парашютист

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая в Мензелинском районе Татарии погибли два опытных парашютиста 1970 и 1984 г.р., которые получили серьезные травмы после прыжков.

Один спортсмен умер в карете скорой помощи при транспортировке в больницу, второй парашютист был госпитализирован, но несмотря на усилия медиков скончался.

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