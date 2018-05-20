Калуга, 20 мая, 2018, 16:14 — ИА Регнум. В ночь на 18 мая 2018 года в больницу поселка Бабынино Калужской области неизвестная женщина принесла новорожденного ребенка, пояснив, что она обнаружила младенца в сквере в районе железнодорожного вокзала. Врачи поместили ребенка в реанимацию.

Пресс-служба калужского регионального управления СКР Сквер, где нашли новорожденную девочку

Как сообщил 20 мая ИА REGNUM следователь Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Михаил Карасев, выяснилось, что женщина, является матерью обнаруженного младенца. Женщина зарегистрирована в Тарусском районе, проживала и подрабатывала в Москве. В Бабынино, где у нее имеется квартира, она приехала 1,5 месяца назад, и 14 мая родила девочку.

Следователю женщина пояснила, что не желает растить и воспитывать девочку ввиду сложной жизненной ситуации, а историю с обнаружением младенца придумала, поскольку не знала, как официально оформить отказ от ребенка.

«По имеющейся информации, женщина родившая младенца также является биологической матерью еще двух малолетних детей, в отношении которых лишена родительских прав. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал Карасев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, малыша, лежащего в картонной коробке у мусоропровода, обнаружила жительница дома в городе Обнинске Калужской области. Рядом с ребенком находился пакет со смесью в бутылочке. Также в пакете были обнаружены соска и подгузники. Ребенок был одет в теплый комбинезон.

Между тем, история подкидыша из Обнинска вызвала немалый отклик не только в отечественных СМИ, но и за границей. Когда сюжет из Обнинска показали по федеральному телеканалу, стало известно, что в спасении ребенка активное участие приняла бездомная кошка по кличке Машка, которая проживает в подъезде данного дома. Кошка первой пришла на помощь грудничку, которого бросили в картонную коробку у мусоропровода. Так получилось, что эта коробка была жилищем дворовой кошки. Плач ребенка и истошное мяуканье кошки привлекло о внимание жильцов дома. Газета «The New York Post» посвятила целую публикацию кошке из России под названием «Герой-кот спасает младенца от верной смерти». Кошка Машка также стала любимицей читателей и других зарубежных изданий «Washington Post» и «Mirror».

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