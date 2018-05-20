В калужском Бабынино женщина отказалась от новорожденного ребенка
Калуга, 20 мая, 2018, 16:14 — ИА Регнум. В ночь на 18 мая 2018 года в больницу поселка Бабынино Калужской области неизвестная женщина принесла новорожденного ребенка, пояснив, что она обнаружила младенца в сквере в районе железнодорожного вокзала. Врачи поместили ребенка в реанимацию.
Как сообщил 20 мая ИА REGNUM следователь Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Михаил Карасев, выяснилось, что женщина, является матерью обнаруженного младенца. Женщина зарегистрирована в Тарусском районе, проживала и подрабатывала в Москве. В Бабынино, где у нее имеется квартира, она приехала 1,5 месяца назад, и 14 мая родила девочку.
Следователю женщина пояснила, что не желает растить и воспитывать девочку ввиду сложной жизненной ситуации, а историю с обнаружением младенца придумала, поскольку не знала, как официально оформить отказ от ребенка.
«По имеющейся информации, женщина родившая младенца также является биологической матерью еще двух малолетних детей, в отношении которых лишена родительских прав. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал Карасев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, малыша, лежащего в картонной коробке у мусоропровода, обнаружила жительница дома в городе Обнинске Калужской области. Рядом с ребенком находился пакет со смесью в бутылочке. Также в пакете были обнаружены соска и подгузники. Ребенок был одет в теплый комбинезон.
Между тем, история подкидыша из Обнинска вызвала немалый отклик не только в отечественных СМИ, но и за границей. Когда сюжет из Обнинска показали по федеральному телеканалу, стало известно, что в спасении ребенка активное участие приняла бездомная кошка по кличке Машка, которая проживает в подъезде данного дома. Кошка первой пришла на помощь грудничку, которого бросили в картонную коробку у мусоропровода. Так получилось, что эта коробка была жилищем дворовой кошки. Плач ребенка и истошное мяуканье кошки привлекло о внимание жильцов дома. Газета «The New York Post» посвятила целую публикацию кошке из России под названием «Герой-кот спасает младенца от верной смерти». Кошка Машка также стала любимицей читателей и других зарубежных изданий «Washington Post» и «Mirror».
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