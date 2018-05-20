Грозный, 20 мая, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В Грозном прошла траурная панихида по погибшим при нападении на православный храм Архангела Михаила. Об этом сегодня, 20 мая, пишут «Известия».

(сс) Сергей Краснов Храм Архангела Михаила в Грозном

Сообщается, что гражданскую панихиду провел архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. В храме собрались порядка 30 человек.

Напомним, накануне, 19 мая, группа боевиков попыталась захватить храм Архангела Михаила в Грозном, в котором проходило богослужение. Попытка провалилась, однако один из прихожан был убит, также убиты были двое сотрудников полиции, которые оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали нападавших.

По словам очевидцев погибших прихожанин — мужчина из Узбекистана, который приехал в Чечню искать родственников. Кроме того, ещё двое сотрудников полиции получили ранения.