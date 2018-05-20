Екатеринбург, 20 мая, 2018, 15:58 — ИА Регнум. В Свердловской области из-за шквалистого ветра оказались повреждены крыши жилых домов и административных зданий. Частично разрушены кровли торгового центра в городе Арамиле, школы в городе Сухом Логу и здания Дворца культуры в Сысертском городском округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по региону.

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Сила ветра достигала 22−27 метров в секунду, уточнили в МЧС.

Кроме того, в 11 муниципальных образованиях около 30 тыс. человек остались без света. Сейчас в муниципалитетах работают комиссии, которые оценивают размеры ущерба. Также задействованы оперативные группы МЧС.

Информация оперативно отправляется в областной Центр управления в кризисных ситуациях. Создан оперативный штаб.