Берлин, 20 мая, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Германский таблоид Bild выпустил сегодня, 20 мая, статью, автор которой утверждает, что жест президента России Владимира Путина, который при встрече с Ангелой Меркель в Сочи подарил ей букет цветов, имел «скрытый оскорбительный смысл».

Ева Гонсалес. Букет цветов. 1874

Bild делает всё возможное, чтобы свести на нет итоги важного визита Меркель в Сочи, где она проводила переговоры с российским лидером по ряду чувствительных вопросов. Одним из существенных итогов этих переговоров было подтверждение властями Германии намерения построить газопровод «Северный поток — 2» даже несмотря на жесткое давление со стороны США, которые хотят прикрыть этот проект.

Накануне Bild выпустил весьма провокационную статью, в которой утверждается, что якобы в ходе переговоров в Сочи Путин показал Меркель, что он «хозяин мировой политической арены». При этом ни формат встречи, ни её содержание не дают повода делать столь резкие и провокационные утверждения.

И вот теперь, видимо, посчитав, что эффект «Путина — хозяина мировой политической арены» недостаточен, редакция Bild выпускает статью, в которой утверждает, что российский лидер с первых минут встречи начал всячески оскорблять Ангелу Меркель.

Оскорбление автор статьи увидел в букете белых цветов, который Путин подарил Меркель при встрече.

«Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление», — сказано в статье.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель и Владимир Путин

Автор материала уверен, что ведущие политики мира должны пожимать друг другу руки, а не дарить букеты. Он убежден, что цветы были нужны, чтобы напомнить Меркель о том, что она женщина.

Также в материале сказано, что встреча двух лидеров — это якобы всегда «дипломатическая дуэль». На словах это был рабочий визит Меркель в Сочи, но на деле — это «обмен ударами», и первый удар сделал Путин, подарив Меркель цветы, утверждает журналист Bild.

Бред журналистов Bild зашкаливает, потому что на кадрах встречи Путина и Меркель в резиденции «Бочаров ручей» хорошо видно, что первое, что делают лидеры двух стран при встрече — это пожимают руки. И уже потом Путин дарил Меркель букет в знак уважения. Напоминать Меркель о том, что она женщина — не нужно, канцлер и сама это знает.

Более того, лидеры двух стран не всегда встречаются для того, чтобы провести очередную «дипломатическую дуэль», для этого обычно есть министерства иностранных дел. Лидеры двух стран вполне могут встретиться для того, чтобы обсудить реализацию совместных планов, например таких, как «Северный поток — 2».