Кишинёв, 20 мая, 2018, 15:33 — ИА Регнум. В столице Молдавии Кишинёве прошел ставший уже ежегодным марш в поддержку сексуальных меньшинств. Как передает корреспондент ИА REGNUM, участников акции по традиции охраняли сотни сотрудников спецназа и полиции, перекрывшие все улицы, прилегающие к маршруту шествия. Мероприятие, как обычно, почтили присутствием представители западных дипмиссий.

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Противники проведения марша секс-меньшинств, в основном православные верующие в сопровождении священников и представители радикальных молодежных объединений, провели контрманифестацию, пройдя маршем от памятника Стефану Великому до места проведения шествия ЛГБТ-активистов. Там они попытались прорвать кордон полиции, чтобы перекрыть дорогу маршу секс-меньшинств.

Полиция, однако, применила против православных активистов силу и оттеснила их. В какой-то момент в ход пошли дубинки, слезоточивый газ и шумовые гранаты, а сопротивляющихся активистов волокли по земле. Трое человек были задержаны.

В итоге впервые за все годы маршу секс-меньшинств удалось пройти до конечной точки маршрута. Эксперты и местные СМИ отметили, что тем самым власти, которых в Брюсселе критикуют за отступление от демократических норм, решили таким образом поправить свой имидж в глазах Запада, для которого вопрос защиты секс-меньшинств в Молдавии всегда имел большое значение.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2012 года парламент Молдавии под давлением ЕС и вопреки позиции большинства населения и церкви принял в двух чтениях «Закон об обеспечении равенства», защищающий права сексуальных меньшинств. С тех пор в Молдавии ежегодно пытаются провести гей-парад. В мае 2013 года на мероприятии присутствовал тогдашний еврокомиссар Штефан Фюле, а фестивали секс-меньшинств традиционно открывают послы США и ЕС.

Молдавская православная церковь последовательно выступает против проведения гей-парадов. Такой же позиции, согласно соцопросам, придерживается подавляющее большинство молдавских граждан.