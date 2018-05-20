Екатеринбург, 20 мая, 2018, 14:53 — ИА Регнум. В Свердловской области порядка 30 тыс. человек остались без электроснабжения из-за сильной грозы и шквалистого ветра. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Молния

Сообщается, что на объектах электросетевого хозяйства были зафиксированы технологические нарушения, вызванные сильной грозой и шквалистым ветром. Без электроснабжения остались 30 тыс. человек, проживающие в населенных пунктах, расположенных в Артинском, Красноуфимском, Михайловском, Первоуральском, Ревдинском, Сысертском и Белоярском районах.

Для проведения восстановительных работ на места происшествия выехали аварийно-восстановительные бригады. Сейчас энергетики оценивают объем погашенной нагрузки.

На данный момент мощный грозовой фронт переместился с юга на восток Свердловской области. Фиксируются новые отключения электроэнергии.