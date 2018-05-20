Киев, 20 мая, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его страна в очередной раз внимательно просмотрит все международные договоры, которые были заключены Киевом в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба президента Украины.

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В заявлении Порошенко сказано, что Украина намерена выйти из тех соглашений в рамках СНГ, которые «немного не соответствуют» национальным интересам его страны. Он также напомнил, что Украина не утвердила устав СНГ, и совершенно не собирается становится полноценной участницей содружества.

Ранее сегодня Порошенко подписал указ об отзыве украинских представителей из всех уставных организаций СНГ.

Стоит отметить, что о выходе из СНГ на Украине заговорили сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, когда власть в этой стране захватили бандеровцы и их приспешники. Однако реально выйти из СНГ Украина не может, так как в рамках содружества существуют некоторые выгодные для Киева соглашения. Так, Украина сохраняет соглашения в рамках СНГ о признании дипломатов, о трудоустройстве, а транзите и ряд других.