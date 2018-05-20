Киев, 20 мая, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко рассказал, как его страна борется с «советско-российской идеологией». Об этом Поорошенко поведал сегодня, 20 мая, во время выступления на церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто там? Свои!

По словам Порошенко, в области политики национальной памяти на Украине сделано чрезвычайно много. В частности, президент отметил изменения, которые произошли в национальном календаре. Так, украинцы теперь официально отмечают «вместе с Европой» День памяти и примирения, а традиция празднования Дня Победы на фашизмом на Украине теперь имеет совсем другую традицию празднования, отличную от «советского Дня Победы».

Также Порошенко вспомнил, что на Украине были установлены даты празднования Дня защитник Украины и Дня пограничника.

«В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором. Поэтому в конце прошлого месяца по моему приказу начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко утвердил план мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций в ВСУ», — подчеркнул украинский президент.

Отныне вооруженные силы Украины будут очищены от всех «опасных рудиментов советско-российской идеологии», которые якобы негативно влияют на дух украинского войска, а также «кружат… голову лживыми штампами, призванными держать… на ментальной российской орбите».