Москва, 20 мая, 2018, 13:57 — ИА Регнум. В Москве на Дмитровском шоссе водитель легкового автомобиля насмерть сбил мужчину, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Водитель 1988 года рождения, управлявший легковым автомобилем Kia Rio, совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода неизвестного мужчину. По сообщениям очевидцев, перебегавшему дорогу мужчине было около 60 лет. В результате столкновения с автомобилем пешеход погиб.

По данному факту назначена доследственная проверка.