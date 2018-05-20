Рамалла , 20 мая, 2018, 13:17 — ИА Регнум. В связи с переносом США посольства в Израиле в Иерусалим международное сообщество должно оказать помощь Палестине и Израилю в создании мирного механизма в соответствии с нормами международного права. Об этом в пятницу вечером заявил президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с прибывшим с визитом президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой,сообщает 19 мая Синьхуа.

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На состоявшейся по итогам встречи пресс-конференции М. Аббас отметил, что палестинцы мирно выступали за свои права, однако Израиль открыл огонь по демонстрантам, что привело к массовым жертвам среди мирных палестинцев. Мировое сообщество должно предоставить палестинцам необходимую защиту безопасности и помочь Палестине и Израилю в создании мирного механизма в соответствии с нормами международного права.

Х. К. Варела в свою очередь подчеркнул, что Панама поддерживает усилия палестинского народа по созданию своего государства, настаивает на проявлении активной роли в содействии политическому урегулированию палестино-израильской проблемы на основе принципа «два государства для двух народов». Он подтвердил, что Панама не будет переносить свое посольство в Израиле в Иерусалим.

14 мая посольство США в Израиле было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. В тот же день в ряде палестинских городов вспыхнули демонстрации, в результате столкновений между протестующими и израильскими военными погибло более 60 палестинцев, тысячи человек получили ранения.