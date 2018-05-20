Донецк, 20 мая, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Украинские силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки. Об этом сегодня, 20 мая, заявил журналистам руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Stephen Poff Расстрелянное перемирие

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 23. Общее количество применённых ВСУ боеприпасов — 298 единиц», — сообщил Якубов.

Он уточнил, что под угонь ВСУ попали Ясиноватая, Горловка, посёлки Зайцево, Широкая Балка и Озеряновка, Докучаевск и село Петровское. Кроме того, под огнем оказались сёла Коминтерново, Казацкое, Ленинское на юге ДНР.

В результатет обстрела погибли по меньшей мере двое мирных жителей.