Сана, 20 мая, 2018, 12:38 — ИА Регнум. По сообщению из Саны, в пятницу хуситы объявили о готовности обменяться пленными с йеменским правительством, сообщает 19 мая Синьхуа.

Уинслоу Хомер. Пленные с фронта. 1866

Один из лидеров хуситов Мухаммед аль-Хоуси в своем заявлении отметил, что хуситы согласились обменяться с правительством пленными и уже сообщили об этом Международному комитету Красного Креста (МККК) и другим нейтральным организациям.

16 мая в посольстве Йемена в Саудовской Аравии министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни и министр по правам человека Йемена Мохаммед Аскар провели пресс-конференцию, на которой объявили, что по случаю наступления священного месяца Рамадан йеменское правительство готово обменяться с хуситами пленными. Они также заявили, что президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади уже дал распоряжение правительству страны провести работу по обмену пленными, а также призвал МККК выступить посредником в этом деле.

Конкретное количество пленных, о которых идет речь, пока неизвестно. В 2017 году министерство по правам человека Йемена сообщило, что хуситы захватили более 14 тыс. пленных, среди которых ряд высокопоставленных командиров правительственных войск Йемена.