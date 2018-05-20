Казань, 20 мая, 2018, 12:18 — ИА Регнум. В Татарии погибли два опытных парашютиста, которые получили серьезные травмы после прыжков. Об этом сегодня, 20 мая, сообщают местные СМИ.

Цитата из х/ф «Аэроград». Реж. Александр Довженко. 1935. СССР Парашютист

Инцидент имел место 19 мая в Мензелинском районе Татарии, за территорией местного аэроклуба. Один парашютист умер при транспортировке в больницу. Второй парашютист был госпитализирован, но несмотря на усилия врачей спасти его не удалось.

В аэроклубе уточнили, что погибли двое мужчин 1984 и 1970 годов рождения. Один из погибших был из Казани, второй — из Набережных Челнов. Оба были опытными спортсменами и у каждого из них на счету было более 600 прыжков.

По данному факту в клубе проводится внутреннее расследование.