Сеул, 20 мая, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба администрации президента республики Корея.

Цитата из х/ф «Хрусталёв, машину!». Реж. Алексей Герман. 1998. Россия Неустойчивое равновесие

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Корейской Народно-Демократической Республики, в частности Трамп и Мун Чжэ Ин обменялись мнениями относительно тех шагов, которые руководство КНДР предприняло в последнее время. Разговор продлился 25 минут.

Также Трамп и Мун Чжэ Ин договорились о тесном сотрудничестве и координации в рамках готовящегося «исторического» саммита США — КНДР.

Напомним, в Сингапуре 12 июня должны состооятся переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Трампом. Однако северокорейская сторона ещё не дала однозначного ответа о своем участии в этом саммите. Дело в том, что американцы требуют от КНДР заранее дать согласие на полный отказ от ядерного оружия, недавно разработанного в Северной Корее. Но КНДР не для того создавали ядерное оружие, чтобы вот так просто от него отказаться.