Кишинёв, 20 мая, 2018, 10:48 — ИА Регнум. В Молдавии сегодня, 20 мая, проходят досрочные выборы в местные органы власти. Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Выборы проходят в семи населенных пунктах Молдавии, в том числе в Кишинёве. На пост мэра молдавский столицы претендуют 11 человек. Однако, согласно социологическим опросам, основными конкурентами на выборах мэра Кишинёва являются бывший советник президента Молдавии Ион Чебан, который представляет фракцию социалистов в городском совете, и независимый кандидат Сильвия Раду.

Согласно действующему в Молдавии законодательству, порог явки на местных выборах может не превышать 25%. Победителем будет считаться кандидат, который наберет более половины голосов избирателей. Если этого не произойдёт, то будет назначен второй тур.