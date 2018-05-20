Хмельницкий, Украина, 20 мая, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко перечислил свои главные достижения на посту главы государства. Об этом Порошенко рассказал сегодня, 20 мая, во время представления нового главы Хмельницкой области Украины Вадима Лозового.

Иван Семёнов. Рыболов-хвастун. 1956

Порошенко рассказал, что совсем недавно «вернулся с фронта» и подчеркнул, что украинские военные «накормлены, одеты и обуты, а также имеют соответствующее медицинское и социальное обеспечение».

Также президент решил перечислить главные по его мнению достижения, которых он смог достичь на посту главы государства. Поскольку выбирать особо не из чего, Порошенко вменил себе в заслуги три «достижения»: усиление армии, подписание соглашения об ассоциации с Европейским союзом и введение безвизового режима с более 100 странами.

«Достижения» эти весьма сомнительны, так как сила украинской армии вызывает сомнение даже у самих украинцев, ведь ВСУ не смогла военным путем решить конфликт в Донбассе. Соглашение об ассоциации с Евросоюзом подорвало украинскую экономику и не принесло Киеву никаких выгод. Туристический безвизовый режим вообще не играет никакой роли в развитии Украины.

Чтобы как-то придать весь своим словам о сомнительных «достижениях», Порошенко решил вспомнить о «реформах».

"Не просто сделали 144 реформы и приняли то, во что многие евроскептики не верили, в том числе в Верховной Раде», — заявил украинский президент.

О «реформах», которые практически разрушили украинскую экономику и социальную сферу Порошенко было лучше не вспоминать.