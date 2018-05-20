Мавзолей Ленина закрыт из-за Дня пионерии
Москва, 20 мая, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Сегодня, 20 мая, Мавзолей Ленина будет закрыт. Об этом сообщает Центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
«В связи с проведением на Красной площади праздничных мероприятий, посвященных 96-й годовщине создания пионерской организации, допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина 20 мая осуществляться не будет», — говорится в распространенном сообщении.
Состоится торжественный прием в пионеры. В нем примут участие 3 тыс. школьников из Московской области, Москвы и регионов Центрального Федерального округа.
Пионерские галстуки ребятам повяжут лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также депутаты Госдумы и Московской областной Думы.
19 мая в России отмечается День пионерии. Датой рождения Пионерской организации считается 19 мая 1922 г.