Москва, 20 мая, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Сегодня, 20 мая, Мавзолей Ленина будет закрыт. Об этом сообщает Центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Советский плакат. К борьбе за дело Ленина-Сталина будь готов! 1951

«В связи с проведением на Красной площади праздничных мероприятий, посвященных 96-й годовщине создания пионерской организации, допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина 20 мая осуществляться не будет», — говорится в распространенном сообщении.

Состоится торжественный прием в пионеры. В нем примут участие 3 тыс. школьников из Московской области, Москвы и регионов Центрального Федерального округа.

Пионерские галстуки ребятам повяжут лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также депутаты Госдумы и Московской областной Думы.

19 мая в России отмечается День пионерии. Датой рождения Пионерской организации считается 19 мая 1922 г.