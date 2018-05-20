Берлин, 20 мая, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт в очередной раз призвала покончить с «ледниковым периодом» в отношениях с Российской Федерацией. Соответствующее заявление она сделала в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном сегодня, 20 мая.

Xtranews.de Сара Вагенкнехт

«В интересах Европы идти навстречу друг другу и говорить о том, как можно добиться безопасности и разоружения. Санкции в первую очередь наносят ущерб европейским и немецким компаниям. Так что в наших интересах их отменить», — сказала Вагенкнехт.

При этом политик подчеркнула, что важно продолжать критиковать воссоединение Крыма с Россией. Однако, такая критика не должна звучать из уст тех, кто сам ведёт войны и нарушает международное право, так как это крайне лицемерно.

Также Вагенкнехт заявила, что США потратили порядка $5 млрд, чтобы «свергнуть пророссийское правительство на Украине», которого на Украине, на самом деле, никогда не было.

«При этом страна до сих пор намеревается вступить в НАТО. Все знали, что Россия не будет дожидаться, когда военная база в Крыму окажется на территории НАТО», — пояснила она.

Стоит отметить, что представители Левых и лично Вагенкнехт многократно выступали, в том числе с трибуны бундестага, с призывом снять антироссийские санкции. Однако фракция Левой партии занимает всего 69 мест из 709 в бундестаге и никогда не входила в правящую коалицию.