Кызыл, 20 мая, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Восьмилетняя школьница, тело которой было найдено на днях в селе Балгазын Тандинского района Тувы, перед смертью была изнасилована. Это установило следствие в рамках уголовного дела, возбуждённого по п.п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием), сообщает СУ СК РФ по Туве.

Шандор Бихари. Перед судом. 1886

Совместная работа следователей следственного управления и оперативных работников МВД по республике помогла установить причастность к совершению этого особо тяжкого преступления 55-летнего жителя этого села, ранее судимого.

Надругавшись над телом и убив ребёнка, насильник попытался скрыться, но 18 мая был задержан при прочесывании лесного массива.

Альберт Анкер. Детские похороны. 1863

Как уже сообщало ИА REGNUM, тело 8-летней малолетней девочки с внешними признаками насильственной смерти было найдено на одной из улиц с. Балгазын. Следствие выяснило, что ребёнок пропал сутки назад по дороге со школы (девочка обучалась во вторую смену). Родители обращаться в правоохранительные органы не стали, а предпочли самостоятельно осуществить поиски.

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Ещё один случай посягательства на жизнь и здоровье 8-летней девочки произошёл в Кызыле. Приметив ребёнка на остановке, насильник попытался его обмануть, сказав, что отведёт девочку к матери. Но вместо этого повёл её в сторону аэропорта.

«Преступный умысел подозреваемого не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, так как девочка, начав плакать и пытаясь позвонить по мобильному телефону матери, начала привлекать внимание окружающих людей. Оставив ребенка подозреваемый скрылся», — пояснили следователи.

Подозреваемого удалось задержать. В ходе разбирательства выяснилось, что в 1999 году он уже был осужден за совершение убийства и преступлений сексуального характера при отягчающих обстоятельствах, а освободился после отбытия наказания совсем недавно — 7 мая 2018 года.