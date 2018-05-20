Москва, 20 мая, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Российская Федерация может реанимировать проект «Днепр», в рамках которого осуществлялись пуски межконтинентальных баллистических ракет РС-20, прозванных на Западе «Сатана», для запуска на околоземную орбиту космических аппаратов, в том числе гражданского назначения, но уже без участия Украины. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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МБР РС-20 была поставлена на боевое дежурство в конце 1980-х годов и до сих пор остается самым грозным носителем ядерного оружия. Остановить эту ракету не может ни одна система противоракетной обороны.

Создавалась эта ракета на территории Украинской ССР в знаменитом КБ «Южное» в Днепропетровске. После развала СССР гигантский ракетостроительный завод достался Украине, а все советское ядерное оружие, в том числе и МБР РС-20, досталось России.

По настоянию американцев, которые стремились всеми силами ослабить российский ракетно-ядерный щит и готовы были за это платить, ракеты РС-20 переоборудовались под обычные ракеты-носители для вывода космических аппаратов на околоземную орбиту. Это и называлось проект «Днепр». Ставшее украинским КБ «Южное» в этом проекте занималось перепрограммированием систем управления ракетой, которая теперь должна была вести ракету не по баллистической траектории к предполагаемой цели ядерного удара, а выводить её на околоземную орбиту.

В рамках этого проекта использовались ракеты РС-20Б. Всего в период с 1999 по 2015 годы были осуществлены 22 пуска, из них 21 — успешный.

При этом на вооружении российской армии оставались ракеты РС-20В. Сейчас их осталось около 46 штук. Ракет РС-20Б осталось около 11 единиц. После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года проект по понятным причинам был свёрнут, так как пришедшие к власти в Киеве бандеровцы и их приспешники стали рвать любые связи с Россией. За годы после госпереворота КБ «Южное» и прилегающий к нему высокотехнологичный завод «Южмаш» пришли в упадок.

И вот по данным источника российские власти готовы реанимировать проект «Днепр» в связи с тем, что скоро на вооружение российской армии встанет новое поколение межконтинентальных баллистических ракет — «Сармат», которые практически не имеют ограничения по дальности поражения целей на Земле.

В связи с этим ракеты РС-20В будут списываться и их можно будет использовать в рамках проекта «Днепр». Что касается оставшихся 11 РС-20Б, то их переоборудование экономически нецелесообразно.