Москва, 20 мая, 2018, 08:18 — ИА Регнум. В Москве пригородная электричка насмерть сбила мужчину. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Исаак Левитан. Поезд в пути. 1890-е

Инцидент произошел в первой половине дня 19 мая. В полицию поступила информация, что на станции «Щербинка» Курского направления Московской железной дороги было обнаружено тело. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что электропоездом был смертельно травмирован мужчина, возрастом 35−40 лет. Его тело с признаками железнодорожного травмирования было обнаружено в конце платформы №2 станции «Щербинка».

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшего.