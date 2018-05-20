Улан-Удэ, 20 мая, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Непотушенная сигарета и штормовой ветер привели к трагедии в Курумканском районе Бурятии. По данным республиканского агентства лесного хозяйства, 19 мая во время тушения лесного пожара погибли двое сотрудников Верхне-Баргузинского лесхоза — Валерий Жанцанов и Аюр Цыренжапов. В условиях сильного задымления, стремительного прохождения огнем значительных лесостепных участков, они попали в смертельную огненную ловушку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из группы «Байкал -это Наше Достояние!» в facebook Верховой пожар в Курумканском районе Бурятии унёс жизни двоих сотрудников лесоохраны

В процессе расследования ЧП выяснилось, что виновником распространения огня являлся 64-летний житель улуса Алла. От непотушенной сигареты, оставленной им на подстилке в лесу, загорелась трава. Погасить огонь самостоятельно не получилось — пламя быстро перекинулось на верхний уровень лесных насаждений и с ветром начал распространятся по округе. После задержания и проведённого допроса мужчина признал свою вину. Возбуждено головное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), решается вопрос об избрании меры пресечения.

На месте происшествия уже побывали руководитель следственного управления Андрей Кондин (он координирует работу следственно-оперативной группы) и глава республики Алексей Цыденов. Также они посетили семьи погибших работников лесхоза. Организацию похорон возьмет на себя автономное учреждение «Верхне-Баргузинский лесхоз». Семьям погибших будет оказана материальная помощь.

Тем временем, ситуация на лесном пожаре в Курумканском районе остается крайне сложной. На территории продолжается штормовой порывистый ветер, до 30 метров в секунду. Площадь, пройденная огнем, составляет более 1,8 тысячи га, из них 1,2 тысячи пройдено сильным верховым пожаром. По состоянию на 8:00 местного времени работы по тушению продолжаются. Всего на месте работает более 200 человек, задействовано более 30 единиц лесопожарной техники.