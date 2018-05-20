Грозный, 20 мая, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил сегодня, 20 мая, что личности боевиков, которые пытались захватить прихожан православного храма Архангела Михаила в центре Грозного, установлены. Соответствующее заявление он сделал журналистам.

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По словам Кадырова, трое боевиков были уроженцами Чечни, ещё один — из соседнего региона.

«Правоохранительные органы оперативно установили личности уничтоженных бандитов. Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из поселка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного. По данным МВД по ЧР, главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов», — сообщил Кадыров.

Известно, что боевики пытались захватить храм вместе с его прихожанами, когда там проходила богослужение. Однако прихожане, после того, как прогремели два мощных взрыва, не растерялись и успели запереть двери в храм. Боевики начали ломиться в двери, но не смогли их прорвать до того момента, как прибыла полиция. В итоге нападавшие были ликвидированы. В перестрелке погибли двое сотрудников полиции. Также погиб один прихожанин. Ещё двое сотрудников полиции получили ранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Кроме того, Кадыров подчеркнул, что боевики получили указание об атаке на правослвный храм из одного западного государства.