Москва, 20 мая, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Группа «Ренова» попавшего под санкции США Виктора Вексельберга погасила кредиты в западных банках, включая JPMorgan, Credit Suisse и UBS, на общую сумму $1 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Miran Rijavec Доллары

«Вопрос кредитов с банками наконец разрешён», — сказал собеседник агентства, уточнив, что «банки получили деньги», но некоторые детали ещё остаётся урегулировать.

Агентство напоминает, что в случае если до вступления в силу санкций с 5 июня вопрос сотрудничества банков с группой «Ренова» не был бы разрешён, банки могли бы объявить о принудительной продаже акций Виктора Вексельберга в швейцарских компаниях Schmolz + Bickenbach, Oerlikon и Sulzer, которые удерживались в качестве залога по кредитам.

Как передавало ИА REGNUM, в начале апреля США ввели санкции в отношении целого ряда ряда российских предпринимателей и компаний. В чёрный список попали такие крупные бизнесмены, как Виктор Вексельберг, Андрей Костин, Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг.

Среди компаний, попавших под ограничительные меры, оказалась и группа «Ренова» Виктора Вексельберга, а также другие связанные с ним компании.