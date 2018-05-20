Каталония, Испания, 20 мая, 2018, 05:22 — ИА Регнум. Новый глава правительства Каталонии Ким Торра принял решение включить в состав своего кабинета ряд членов предыдущего правительства под руководством Карлеса Пучдемона, передаёт El País.

Galceran Демонстрация за независимость Каталонии

В частности, находящиеся в настоящее время под стражей по решению испанского суда Хосеп Руль и Жорди Туруль предложены на должности советника по делам территорий и главы администрации.

Кроме этого, на пост советника по культуре выбрана кандидатура Луиса Пуча, а на должность советника по образованию — кандидатура Тони Комин. Оба они в настоящее время находятся на территории Бельгии.

Для официального вступления в должности члены нового правительства должны принести присягу, соответствующая церемония намечена на 23 мая.

Как отмечает издание, в виду того, что для арестованных и бежавших за рубеж политиков участие в данной церемонии не представляется возможным, их назначение на посты в правительстве является скорее символическим.

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая парламент Каталонии избрал председателем женералитета 55-летнего публициста, депутата от коалиции «Вместе за Каталонию» и сторонника независимости от Испании Кима Торра. 17 мая он принёс присягу и официально вступил в должность.

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