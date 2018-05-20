Пекин, 20 мая, 2018, 05:00 — ИА Регнум. Власти Китая и США достигли консенсуса по экономическим и торговым вопросам и договорились не начинать торговой войны. Об этом сообщил вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ по итогам переговоров в Вашингтоне, передаёт «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар vs юань

Как сообщается, Лю Хэ оценил свой визит в США как «позитивный, прагматичный, конструктивный и продуктивный».

По его словам, стороны договорились развивать торговое сотрудничество в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение, высокие технологии.

«Такое сотрудничество является беспроигрышным, поскольку оно может способствовать качественному развитию китайской экономики, удовлетворять потребности людей и способствовать усилиям США по сокращению торгового дефицита», — отметил Лю Хэ.

Также, по его словам, Пекин и Вашингтон намерены укреплять своё сотрудничество в сфере взаимных инвестиций и защиты интеллектуальной собственности.

В распространённом пресс-релизе Белого дома говорится, что в ходе консультаций делегациям США и КНР удалось договориться о мерах по выравниванию торгового баланса.

Сообщается, что с американской стороны в ближайшее время будет направлена делегация в Пекин для проработки деталей достигнутых договорённостей.

Напомним, президент США Дональд Трамп в марте развязал «войну тарифов» с Китаем. В апреле к введению ввозных пошлин на китайские товары добавились экспортные запреты против отдельных компаний. В частности, под санкции попал китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE.

17 мая в Вашингтоне стартовал второй раунд торговых переговоров между США и Китаем.

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