Киев, 20 мая, 2018, 04:36 — ИА Регнум. Госпогранслужба Украины оштрафует видеоблогера из Николаева Виктора Петровского за поездку по мосту через Керченский пролив. Об этом заявил глава ведомства Олег Слободян в эфире телеканала ATR.

Kremlin.ru Крымский мост

«Подобные действия являются незаконными, поскольку посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска — это нарушение отечественного законодательства», — сказал чиновник.

По его словам, при въезде обратно на Украину блогеру придётся заплатить штраф в размере около 3,5 тысячи гривен.

Ранее Виктор Петровский, в числе первых проехавший по Крымскому мосту, опубликовал ролик на видеохостинге YouTube, в котором поделился своими впечатлениями от поездки.

Украинский блогер сообщил своим зрителям, что мост «не надувной», и отметил при этом высокое качество дорожного покрытия.

Как передавало ИА REGNUM, автомобильное движение по мосту через Керческий пролив было открыто 16 мая. За день до этого в торжественной церемонии открытия моста принял участие президент России Владимир Путин.