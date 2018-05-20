Рим, 20 мая, 2018, 04:19 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони получил три миллиона евро в качестве наследства от бывшей сотрудницы своего секретариата, передаёт La Stampa.

Agência Brasil / Ricardo Stuckert/PR Сильвио Берлускони

По информации газеты, 88-летняя Анна Ч. скончалась в начале мая в городе Палермо.

У женщины не было родственников и детей, которые могли бы претендовать на её наследство. При этом в собственности у неё находились три больших объекта недвижимости и два счёта в банках.

Пожилая женщина обратилась в юридическую компанию с просьбой оформить всё её имущество в наследство Сильвио Берлускони «в благодарность за годы совместной работы», сообщает издание.

Напомним, Сильвио Берлускони четырежды занимал должность председателя совета министров Италии в 1994—2011 годах.