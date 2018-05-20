Анкара, 20 мая, 2018, 03:59 — ИА Регнум. Анкара не может позволить себе разорвать отношения с Москвой, даже несмотря на угрозу санкций со стороны США из-за закупки российских ЗРК С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью агентству Bloomberg.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Введут ли США такие санкции или нет, мне на данный момент неизвестно. Но есть одна вещь, которую я знаю: мы закупаем в России продукты, которые я считаю стратегически важными, такие как природный газ и нефть. Мы не можем разорвать наши связи с Россией в этом отношении», — сказал президент Турции.

При этом он отметил, что США должны проявлять солидарность к Турции, а не вводить санкции против неё, если Вашингтон и Анкара являются союзниками.

«Разве мы вместе не состоим в настоящее время в НАТО? Мы вместе. Поэтому США стоит не вводить санкции против нас, а оказывать нам солидарную поддержку», — заявил Эрдоган.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что закупка Турцией российских ЗРК «потенциально может привести к введению санкций» против Анкары в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Также, по его словам, сделка по закупке С-400 может негативно сказаться на участии Турции в программе по закупке истребителей F-35.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Анкару заявлял, что «покупка и продажа военной техники является национальным решением страны».

В МИД России заявили, что расценивают угрозы госдепартамента США ввести санкции против Турции в случае закупки ею российских зенитно-ракетных комплексов как «попытку шантажа в расчёте на то, что удастся обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний».