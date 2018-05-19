Устроивший стрельбу в школе Санта-Фе вёл дневник с планами нападения
Санта-Фе, США, 20 мая, 2018, 01:51 — ИА Регнум. Подозреваемый в стрельбе в школе города Санта-Фе в американском штате Техас Димитриосу Пагуртзису вёл дневник, в котором планировал предстоящее нападение, передаёт The Hill.
Как сообщил журналистам губернатор Техаса Грег Эбботт, соответствующие записи были обнаружены полицией в компьютере и смартфоне молодого человека.
Из дневника также следует, что после совершения нападения Пагуртзис планировал покончить с собой. Однако, как отметил губернатор, у него «не хватило смелости» совершить самоубийство, и он сдался полиции.
Как передавало ИА REGNUM, в результате стрельбы в средней школе города Санта-Фе 18 мая погибли десять человек.
Стрельбу открыл 17-летний учащийся образовательного заведения. Полиция в настоящее время выясняет мотивы его действий.
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