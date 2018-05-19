Санта-Фе, США, 20 мая, 2018, 01:51 — ИА Регнум. Подозреваемый в стрельбе в школе города Санта-Фе в американском штате Техас Димитриосу Пагуртзису вёл дневник, в котором планировал предстоящее нападение, передаёт The Hill.

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Будущий убийца

Как сообщил журналистам губернатор Техаса Грег Эбботт, соответствующие записи были обнаружены полицией в компьютере и смартфоне молодого человека.

Из дневника также следует, что после совершения нападения Пагуртзис планировал покончить с собой. Однако, как отметил губернатор, у него «не хватило смелости» совершить самоубийство, и он сдался полиции.

Как передавало ИА REGNUM, в результате стрельбы в средней школе города Санта-Фе 18 мая погибли десять человек.

Стрельбу открыл 17-летний учащийся образовательного заведения. Полиция в настоящее время выясняет мотивы его действий.

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