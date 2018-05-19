Анкара, 20 мая, 2018, 01:35 — ИА Регнум. Разведслужбы Турции проверяют информацию о подготовке покушения на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт телеканал TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По информации источников телеканала в службах безопасности, покушение на турецкого лидера якобы может быть совершено во время его поездки в Боснию и Герцеговину, которая запланирована на 20 мая.

Согласно полученным разведкой сведениям, убийство Реджепа Тайипа Эрдогана организует на Балканах группа выходцев из Турции.

Сообщается, что данные об этом были переданы македонской разведке турками, проживающими в Скопье. Те, в свою очередь, передали информацию коллегам в Анкаре.

Отметим, что попытки организации покушения на Реджепа Тайипа Эрдогана предпринимались уже неоднократно.

Так, летом минувшего года стало известно, что турецкая сторона предупреждала полицию Германии о подготовке покушения на президента Турции во время саммита G20 в Гамбурге.